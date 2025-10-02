Cgil e Usb proclamano lo sciopero generale del 3 ottobre | mobilitazione nazionale per la Flotilla
ABBONATI A DAYITALIANEWS Cgil e Usb annunciano la protesta, Salvini valuta la precettazione. Per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre 2025 l’Italia rischia di fermarsi: Cgil e Usb hanno proclamato uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, in risposta all’attacco subito dalla Global Sumud Flotilla. L’annuncio dei sindacati. L’Usb, attraverso i propri canali, ha lanciato lo slogan: “Blocchiamo tutto”, sottolineando che “Israele ha violato il diritto internazionale aggredendo navi civili con cittadini italiani a bordo”. Poco dopo è arrivata anche la dichiarazione della Cgil, che ha parlato di un fatto di “gravità estrema”: non solo per l’attacco contro persone inermi, ma anche per la responsabilità del governo italiano, accusato di aver abbandonato lavoratori e lavoratrici in acque internazionali, tradendo i principi costituzionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
