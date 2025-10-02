Cesena troppo fragile a Frosinone La Reggiana per l’esame di maturità

Il Cesena a Frosinone non ha perso solo la partita, per come si sono svolte le cose in campo rischia di compromettere quella sicurezza e autostima che è stata la chiave di svolta sinora dei bianconeri in versione trasferta. Il derby con la Reggiana fungerà subito da controprova, anche psicologica per i ragazzi meno brillanti allo stirpe come Diao, gettato in mischia forse troppo presto vista la portata della partita, ma anche Shpendi, tenuto in panchina quasi a punirlo per il gol mancato col Palermo. La sconfitta è grave per tutta una serie di valutazioni che il match dello Stirpe ha messo in rilievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

