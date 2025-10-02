Cesare Cremonini annuncia un album live e un pop-up store a Milano

Spettacolo.eu | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesare Cremonini annuncia un album dal vivo che ripercorre il fortunato tour negli stadi della scorsa estate. CremoniniLIVE25, in uscita il 21 novembre, non è soltanto un album dal vivo che racchiude la potenza e l’eleganza di uno dei performer più amati della musica italiana: è la fotografia di un momento decisivo nella carriera di Cesare Cremonini. Ogni suo progetto, che si tratti di un disco o di un tour, diventa immediatamente un punto di svolta per la musica pop italiana: non si limita a raccogliere consenso, ma stabilisce nuovi parametri, ridefinendo di volta in volta standard e immaginario, trasformando le sue scelte artistiche in modelli riconosciuti da pubblico e critica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

cesare cremonini annuncia un album live e un pop up store a milano

© Spettacolo.eu - Cesare Cremonini annuncia un album live e un pop-up store a Milano

In questa notizia si parla di: cesare - cremonini

Cesare Cremonini chiude il tour infiammando l’Olimpico

Cesare Cremonini, il fenomeno pop che unisce generazioni: sold out in tutta Italia

Cesare Cremonini attesissimo a Torino: la scaletta del concerto allo Stadio Olimpico

cesare cremonini annuncia albumCesare Cremonini, il 21 novembre esce «CremoniniLIVE25», il suo nuovo album dal vivo: così si riaccende la magia delle serate negli stadi - «CremoniniLIVE25» raccoglie l'energia e i ricordi delle serate negli stadi del 2025, arricchite dalla presenza di ospiti come Elisa, Luca Carboni e Jovanotti. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

cesare cremonini annuncia albumGli “Eroi” di Fiorella Mannoia, l’album live di Cesare Cremonini, Sarah Toscano al “Met Gala” e altre news musicali della settimana - I live di Cesare Cremonini sono un album, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia, Sarah Toscano al "Met Gala" e altre notizie di musica ... Segnala amica.it

Cerca Video su questo argomento: Cesare Cremonini Annuncia Album