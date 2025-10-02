Cesare Cremonini annuncia un album live e un pop-up store a Milano

Cesare Cremonini annuncia un album dal vivo che ripercorre il fortunato tour negli stadi della scorsa estate. CremoniniLIVE25, in uscita il 21 novembre, non è soltanto un album dal vivo che racchiude la potenza e l'eleganza di uno dei performer più amati della musica italiana: è la fotografia di un momento decisivo nella carriera di Cesare Cremonini. Ogni suo progetto, che si tratti di un disco o di un tour, diventa immediatamente un punto di svolta per la musica pop italiana: non si limita a raccogliere consenso, ma stabilisce nuovi parametri, ridefinendo di volta in volta standard e immaginario, trasformando le sue scelte artistiche in modelli riconosciuti da pubblico e critica.

