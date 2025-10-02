Cervello e memoria svelato il segreto dei ricordi che restano

Un nuovo studio rivela il meccanismo con cui il cervello decide quali ricordi conservare: oltre ai momenti importanti, la nostra memoria è ricca di ricordi più ordinari, che possono aver preceduto o seguito l’evento saliente. I primi si fissano se simili all’evento saliente, i secondi sono rafforzati da emozioni forti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

