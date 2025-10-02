Cerno come Kirk il direttore del Tempo ospite speciale della Leopolda

Questo fine settimana a Firenze torna la Leopolda, la kermesse annuale dei renziani d'Italia, ormai alla tredicesima edizione. Tra gli ospiti illustri anche Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Silvia Salis, Alessandro Onorato, Paolo Crepet, Beppe Sala, Eugenio Giani, Ettore Prandini, Stefano Bonaccini, Gaetano Manfredi e il vignettista Osho. Novità di quest'edizione, però, è certamente il confronto con Tommaso Cerno. Il direttore del Tempo. In un post Instagram di Italia Viva viene paragonato a Charlie Kirk, l'attivista americano assassinato. Il confronto si chiamerà, appunto, "Prove Me Wrong" e prevederà un botta e risposta tra il giornalista-ex senatore del Pd e gli iscritti alla scuola politica del partito.

