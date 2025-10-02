Ceriano Laghetto investito da furgone in retromarcia | pedone morto sul colpo
Ceriano Laghetto (Monza) – Un uomo di 77 anni residente in paese, è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone in retromarcia nei pressi del Centro anziani Villa Rita, a pochi passi dal parco Giardinone. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10,40 in via Peppino Caimi, traversa della via Volta e porta d’accesso al parco e al Centro anziani. L’uomo è stato urtato da un furgone telonato guidato da un 60enne da poco residente in paese. Sul posto sono accorsi subito i soccorsi in codice rosso con ambulanza, automedica e auto infermieristica, oltre agli agenti della Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
ceriano - laghetto
