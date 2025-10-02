Centro storico addio a Elena Zanni | Cuore del comitato commercianti
"Una donna immensa, per più di 30 anni pilastro di questa associazione, cui ha dedicato tutto il suo tempo. Ci ha guidato con saggezza e passione lasciandoci un’eredità di grandi valori a cui continueremo ad ispirarci". Con queste parole il Comitato Commercianti del Centro Storico ha voluto ricordare Elena Zanni, già presidente del comitato stesso, scomparsa all’età di 82 anni. "Sarà per sempre il nostro amato presidente", scrivono ancora i commercianti nel messaggio cordoglio con il quale si stringono ai familiari di Elena. Unanime il cordoglio sui social – i funerali domani, ma da oggi la salma verrà esposta presso Eterea Funeral Home – e sentito anche il ricordo dell’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
centro - storico
