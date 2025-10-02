Centro Neurolesi nuove assunzioni di operatori sociosanitari

Dopo le ultime stabilizzazioni di luglio, continuano presso l’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina le assunzioni di Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato a seguito procedura di stabilizzazione. Questa volta si è trattato di nove operatori le cui assunzioni erano state. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

