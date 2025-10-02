Centro Mediterraneo a Pisa | al Museo del Calcolo il nuovo hub regionale

PISA – Il Museo del Calcolo di Pisa diventerà la nuova sede del Centro La Toscana nel Mediterraneo. Lo ha deciso l’ultima seduta della giunta regionale, che ha approvato un contributo straordinario al Comune di Pisa per la riconversione dei locali. Secondo il presidente della Regione, la città di Pisa rafforza così il suo ruolo di punto di riferimento per la costa e le relazioni con il Mediterraneo, creando nuove opportunità culturali e scientifiche. Il progetto prevede 500mila euro complessivi, suddivisi in 250mila euro per il 2025 e 250mila euro per il 2026, grazie all’accordo tra Regione Toscana e Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

