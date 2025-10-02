Centro di raccolta e riuso | Salerno Pulita fa tappa in via Velia

E' in programma in via Velia, il 4 ottobre, dalle 9 alle 12:30, la tappa del Centro di raccolta e riuso mobile di Salerno Pulita. Presso il gazebo, come di consueto, sarà possibile conferire diversi tipi di materiali, evitando così di raggiungere i centri di Fratte o Arechi.

