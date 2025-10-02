Centro del riuso Evviva sabato 4 ottobre la Giornata del dono scolastico

Livornotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, appuntamento al Centro del riuso creativo “Evviva” con la Giornata del Dono. L'iniziativa costituisce l'evento clou del Mese del dono scolastico, organizzato dalla cooperativa Brikke Brakke in collaborazione con AampsRetiambiente e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - riuso

Oltre 237 mila euro per il Centro del riuso di Lecco: "Progetto valido e innovativo"

Ombrelloni e nebulizzatori, ora il Centro del riuso e del riparo offre anche refrigerio

«Róba scambiada, lònga dürada», in centro a Bergamo la festa del riuso

centro riuso evviva sabatoA Saluzzo e Fossano nascono i Centri del Riuso, l'inaugurazione sabato 11 ottobre - I due centri saranno inaugurati entrambi sabato 11 ottobre: alle ore 11. Da cuneodice.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Riuso Evviva Sabato