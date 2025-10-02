Centro del riuso Evviva sabato 4 ottobre la Giornata del dono scolastico
Sabato 4 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, appuntamento al Centro del riuso creativo “Evviva” con la Giornata del Dono. L'iniziativa costituisce l'evento clou del Mese del dono scolastico, organizzato dalla cooperativa Brikke Brakke in collaborazione con AampsRetiambiente e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Oltre 237 mila euro per il Centro del riuso di Lecco: "Progetto valido e innovativo"
Ombrelloni e nebulizzatori, ora il Centro del riuso e del riparo offre anche refrigerio
«Róba scambiada, lònga dürada», in centro a Bergamo la festa del riuso
Mercatino del RIUSO a BIBBIANO RE Domenica 12 Ottobre 2025 Bibbiano - nelle vie del centro dalle ore 7:30 alle ore 14:00 347 681 1710 Apertura iscrizioni martedì 7 Ottobre dalle ore 18:00 Vai su Facebook
A Saluzzo e Fossano nascono i Centri del Riuso, l'inaugurazione sabato 11 ottobre - I due centri saranno inaugurati entrambi sabato 11 ottobre: alle ore 11. Da cuneodice.it