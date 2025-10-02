Centro Culturale Polivalente scaffali e arredi nuovi per valorizzare gli spazi

Riminitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la ripresa delle attività autunnali, al Centro Culturale Polivalente si respira aria di novità. Sono arrivati i nuovi arredi studiati per la zona d’ingresso e lo spazio emeroteca, intesi a fare del CCP uno spazio più accogliente, in grado di valorizzare le collezioni documentarie e i servizi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - culturale

Centro culturale “San Guido“. Taglio del nastro dopo i lavori

L'ex cinema Odeon diventerà un centro culturale: presentato il progetto Sfera

Castell’umberto, dedicato ad Aldino Sardo Infirri il centro culturale e sportivo del comune

Cattolica: al Centro Culturale Polivalente nuovi scaffali e arredi per valorizzare ingresso ed emeroteca - Con la ripresa delle attività autunnali, al Centro Culturale Polivalente si respira aria di novità. chiamamicitta.it scrive

Sbloccato il finanziamento per il centro polivalente culturale e ricreativo di Fontanelle - L'annuncio è stato fatto dal consigliere comunale Roberta Zicari: “Ringrazio gli uffici della Regione e il Comune di Agrigento per aver aggiornato e inviato il progetto. Scrive agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Culturale Polivalente Scaffali