Centro Civico di Fiumana | sabato l' evento finale del progetto partecipativo

Forlitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 450 persone hanno risposto al questionario sul futuro del Centro Civico di Fiumana, cuore del percorso partecipativo che il Comune di Predappio sta conducendo per la rigenerazione dell’ex Casa del Popolo. Un risultato che testimonia l’interesse e l’attenzione della comunità verso questo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

