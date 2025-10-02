"Ai leoni da tastiera che da qualche giorno pubblicano i miei dati personali privati, con annesse le solite minacce di morte: io non ho paura di voi". Cristina Irrera, ventiseienne, social media manager e creatrice di contenuti con oltre 160mila follower tra TikTok e Instagram, sta combattendo contro una valanga di messaggi d’odio, "fino a 100mila secondo una mia stima" da febbraio a oggi. Insulti, minacce di morte rivolti a lei "ma anche a 300 miei conoscenti, amici e follower e con riferimento al mio cane Ercole", spiega. Un messaggio su tutti, che le ha fatto gelare il sangue ("perché in Sicilia ho perso due cani, avvelenati"): "Ma se avvelenassimo il tuo cane? Proprio come ti era successo due anni fa? Ti conviene tenerlo d’occhio, non siete più al sicuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centomila minacce di morte: "Diffuso online il mio indirizzo. Voglio solo vivere serena"