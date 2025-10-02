Centinaia di manifestanti in centro per Gaza e la Global Sumud Flotilla | il corteo attraversa la città
Nella tarda serata di mercoledì ha preso vita in centro a Ravenna una manifestazione a sostegno della pace a Gaza e della Global Sumud Flotilla. Un corteo partecipato da centinaia di persone ha attraversato la città tra cori e bandiere per chiedere la fine dell'attacco di Israele in Palestina. Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
