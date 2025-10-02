Censimento 2025 dal 6 ottobre al via le rilevazioni del' Istat

Dal 6 ottobre prenderà il via il censimento della popolazione e delle abitazioni promosso dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) in collaborazione con i comuni.  Anche il comune di Catania parteciperà alle attività, incaricando rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento Istat che si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

