Cena vs AJ Styles | de botto senza senso
Mi perdonerete questa citazione della serie tv italiana “Boris”, ma è adatta all’argomento. Questo tour finale di Cena non finisce di stupirci, e non in positivo. Vissuto un turn heel partito bene e gestito malissimo e un match con Lesnar che non sembra aver altro motivo che umiliarlo, ora dal nulla esce fuori un incontro con AJ Styles. Ci si è arrivati con un segmento sul ring o almeno nel backstage in un premium live event o in uno show settimanale? Nient’affatto. Sono bastati un paio di tweet su X dei diretti interessati più uno di conferma di Triple H e siamo arrivati alla stipulazione del match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
