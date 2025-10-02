Cellula neonazista tra Caserta e Napoli | presunto capo evaso dai domiciliari

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fugge prima del trasferimento in carcere Maurizio Ammendola, condannato lo scorso dicembre in primo grado a 5 anni e 6 mesi come capo del Nuovo Ordine di Hagal, un’organizzazione di stampo neonazista e suprematista operante in Campania. La fuga è avvenuta martedì mattina, prima delle 4, quando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cellula - neonazista

cellula neonazista caserta napoliCellula neonazista tra Caserta e Napoli, presunto capo in fuga - Ha rotto il braccialetto elettronico ed è evaso prima di finire in carcere Maurizio Ammendola, condannato in primo grado nel dicembre scorso a 5 anni e 6 mesi come capo del Nuovo Ordine di Hagal, una ... Si legge su ansa.it

cellula neonazista caserta napoliNapoli, evasione beffa all’alba: così il capo neonazista torna a incutere paura - Ha rotto il braccialetto elettronico e ha abbandonato la propria abitazione. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cellula Neonazista Caserta Napoli