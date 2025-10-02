Cellula neonazista tra Caserta e Napoli | presunto capo evaso dai domiciliari

Fugge prima del trasferimento in carcere Maurizio Ammendola, condannato lo scorso dicembre in primo grado a 5 anni e 6 mesi come capo del Nuovo Ordine di Hagal, un’organizzazione di stampo neonazista e suprematista operante in Campania. La fuga è avvenuta martedì mattina, prima delle 4, quando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

