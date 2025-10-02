Cellula neonazista dopo la condanna il presunto capo ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito

Due anni fa gli arresti e la scoperta di una cellula neonazista in Campania. Il processo in primo grado si è concluso con alcune condanne. L’uomo, considerato il capo rotto del Nuovo Ordine di Hagal, ha rotto il braccialetto elettronico ed è evaso prima di finire in carcere. Maurizio Ammendola è stato condannato in primo grado nel dicembre scorso a 5 anni e 6 mesi. Secondo gli inquirenti l’organizzazione di stampo neo nazista e suprematista sarebbe stata capace di fare proselitismo in Campania e di progettare anche degli attentati, come quello a colpi di bazooka pianificato all’interno di un centro commerciale alle porte di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cellula neonazista, dopo la condanna il presunto capo ha rotto il braccialetto elettronico ed è fuggito

Cellula neonazista tra Caserta e Napoli: presunto capo evaso dai domiciliari

