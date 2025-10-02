Cecilia Rodriguez a pochi giorni dal parto scherza sul peso | Ho preso 17 kg
Cecilia Rodriguez sta vivendo i mesi più dolci della sua vita e lo racconta ai fan con quella sincerità che da sempre la rende una delle influencer più amate. Reduce dalla Milano Fashion Week, dove non manca mai, e dopo aver partecipato al defilé di Cavalli, ha raccontato alcuni dettagli sulla sua dolce attesa e su come sta vivendo questo momento speciale. Arrivata ormai al nono mese di gravidanza, ed avvicinandosi sempre di più il momento del parto, Cecilia non ha avuto remore nel confessare con un sorriso e in maniera molto serena di aver preso ben 17 kg. “Mi chiamo lievito madre” ha aggiunto con la consueta ironia che la contraddistingue, sfatando così uno dei tabù più temuti dalle donne nella società contemporanea: l’aumento di peso in gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it
