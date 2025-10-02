Ceccano preso con il furgone pieno di eternit pronto per essere lanciato a terra
La riunione tenutasi nelle scorse settimane a Palazzo Antonelli a Ceccano (Frosinone), avente oggetto il fastidioso abbandono dei rifiuti, inizia a dare i suoi frutti.Nel corso di un’operazione congiunta tra i Carabinieri della Stazione di Ceccano e il Nucleo Carabinieri Forestali, sono state. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
