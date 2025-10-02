C' è vento e al Vomero tornano a piovere alberi | tragedia sfiorata in via Vaccaro

Napolitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è vento, neanche troppo forte a dirla tutta, ma al Vomero basta per far venire giù ancora una volta un grosso albero, come mostrano le immagini realizzate dal noto fotografo artista Sax Palumbo.L'albero si è abbattuto intorno alle 14. Solo il caso e la fortuna hanno fatto sì che in quel momento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Paura al Vomero, vento forte abbatte albero: distrutte tre auto

