C' è vento e al Vomero tornano a piovere alberi | tragedia sfiorata in via Vaccaro
C'è vento, neanche troppo forte a dirla tutta, ma al Vomero basta per far venire giù ancora una volta un grosso albero, come mostrano le immagini realizzate dal noto fotografo artista Sax Palumbo.L'albero si è abbattuto intorno alle 14. Solo il caso e la fortuna hanno fatto sì che in quel momento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Previsti temporali improvvisi, grandine, fulmini e raffiche di vento, soprattutto lungo la fascia costiera. Resta alto il rischio di allagamenti, frane e disagi in strada. - facebook.com Vai su Facebook
