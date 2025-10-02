C’è un’altra Flotilla che punta verso Gaza | Portiamo medici e infermieri quando Israele ci fermerà i governi dovranno intervenire

C’è un’altra Flotilla che sta navigando verso Gaza. Le prime due barche, le più piccole, tra i 10 e i 12 metri, sono partite il 25 settembre. Due giorni dopo da Catania ne sono salpate altre otto. Il 30, infine, da Otranto ha preso il mare l'”ammiraglia”, la Conscience, nave medica di 68 metri e una stazza lorda 1029 tonnellate. E’ un progetto congiunto tra Freedom Flotilla Coalition, che solca i mari da 18 anni per promuovere i diritti dei palestinesi, e Thousand Madleen. L’obiettivo è ricongiungersi a Creta e portare fino alla Striscia un centinaio di persone tra dottori, infermieri e giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

