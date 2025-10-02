C’è un’altra Flotilla che punta verso Gaza | Portiamo medici e infermieri quando Israele ci fermerà i governi dovranno intervenire

Ilfattoquotidiano.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un’altra Flotilla che sta navigando verso Gaza. Le prime due barche, le più piccole, tra i 10 e i 12 metri, sono partite il 25 settembre. Due giorni dopo da Catania ne sono salpate altre otto. Il 30, infine, da Otranto ha preso il mare l'”ammiraglia”, la Conscience, nave medica di 68 metri e una stazza lorda 1029 tonnellate. E’ un progetto congiunto tra Freedom Flotilla Coalition, che solca i mari da 18 anni per promuovere i diritti dei palestinesi, e Thousand Madleen. L’obiettivo è ricongiungersi a Creta e portare fino alla Striscia un centinaio di persone tra dottori, infermieri e giornalisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

c8217232 un8217altra flotilla che punta verso gaza portiamo medici e infermieri quando israele ci fermer224 i governi dovranno intervenire

© Ilfattoquotidiano.it - C’è un’altra Flotilla che punta verso Gaza: “Portiamo medici e infermieri, quando Israele ci fermerà i governi dovranno intervenire”

In questa notizia si parla di: altra - flotilla

Flotilla: un'altra barca colpita in un sospetto raid con drone

È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition

Medioriente: Flotilla, nuovo attacco con drone, colpita altra imbarcazione

Global Sumud Flotilla, come seguire in tempo reale la missione verso Gaza - La missione umanitaria, che punta a consegnare aiuti alla popolazione palestinese rompendo il blocco israeliano sulla ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Un8217altra Flotilla Punta