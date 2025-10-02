C’è una grande onda che attraversa la Via Lattea spostando migliaia di stelle sul suo cammino

Wired.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sorta di “ola stellare” identificata da uno studio guidato dall’Inaf, grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Gaia. 🔗 Leggi su Wired.it

C'è una grande onda che attraversa la Via Lattea, spostando migliaia di stelle sul suo cammino

c8217232 grande onda attraversaUna grande onda agita le stelle della Via Lattea - La nostra galassia, la Via Lattea, è attraversata da un'onda gigante che dal centro si propaga verso l'esterno agitando il movimento delle stelle su distanze di decine di migliaia di anni luce dal Sol ... Lo riporta ansa.it

