C’è una grande onda che attraversa la Via Lattea spostando migliaia di stelle sul suo cammino
Una sorta di “ola stellare” identificata da uno studio guidato dall’Inaf, grazie ai dati raccolti dal telescopio spaziale Gaia. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: grande - onda
Visite guidate mostra “Hokusai. L’acqua ed il segreto della Grande Onda”
Grande Fratello, svelata la data d'inizio della nuova edizione: ecco quando andrà in onda la prima puntata del reality
Grande Fratello 2025: Simona Ventura svela le storie di vita in onda dal 29 settembre
Una grande onda agita le stelle della Via Lattea #ANSA - X Vai su X
Dato il successo della mostra e delle nostre visite guidate, siamo felici di annunciarvi che la mostra Hokusai. L'acqua e il segreto della grande Onda è stata prorogata fino al 2 novembre! Rimanete connessi che presto uscirà la nuova data della nostra visit Vai su Facebook
Una grande onda agita le stelle della Via Lattea - La nostra galassia, la Via Lattea, è attraversata da un'onda gigante che dal centro si propaga verso l'esterno agitando il movimento delle stelle su distanze di decine di migliaia di anni luce dal Sol ... Lo riporta ansa.it