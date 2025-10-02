Nuovi elementi sono emersi sul caso Garlasco durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto?, andata in onda mercoledì su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli. Al centro dell’attenzione, alcune intercettazioni ambientali relative ad Andrea Sempio, mai trascritte integralmente nei documenti ufficiali dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Durante la trasmissione, Sciarelli ha mostrato il brogliaccio delle intercettazioni, in cui era annotato: «Andrea parla forse al telefono, non si sente». Tuttavia, l’ascolto delle registrazioni in diretta ha rivelato frasi udibili, seppur disturbate, che non risultavano mai acquisite formalmente nel fascicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"C'è una cosa che nessuno deve sapere". Garlasco, a Chi l'ha Visto? gli audio shock di Sempio