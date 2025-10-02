C’è un popolo di moderati che vuole risposte

Quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segnale che emerge dalle consultazioni in Marche e Valle d’Aosta è quello di un elettorato che non ama eccessi. La metà sceglie di non recarsi alle urne, spettatore disincantato di una politica che non convince. L’altra metà concede fiducia – pur con riserve – a Giorgia Meloni, che appare capace di garantire stabilità più degli avversari, spesso impegnati in esibizioni movimentiste in tempi già instabili. Una battuta d’arresto Pd nelle Marche particolarmente dolorosa: si sgancia un vagone dal tradizionale convoglio dell’Italia centrale, quel corridoio rosso che per decenni ha compensato le debolezze a nord, minacciate dalla Lega, e a sud, logorate dai Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

c8217232 un popolo di moderati che vuole risposte

© Quotidiano.net - C’è un popolo di moderati che vuole risposte

In questa notizia si parla di: popolo - moderati

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Popolo Moderati Vuole