C’è un popolo di moderati che vuole risposte

Il segnale che emerge dalle consultazioni in Marche e Valle d'Aosta è quello di un elettorato che non ama eccessi. La metà sceglie di non recarsi alle urne, spettatore disincantato di una politica che non convince. L'altra metà concede fiducia – pur con riserve – a Giorgia Meloni, che appare capace di garantire stabilità più degli avversari, spesso impegnati in esibizioni movimentiste in tempi già instabili. Una battuta d'arresto Pd nelle Marche particolarmente dolorosa: si sgancia un vagone dal tradizionale convoglio dell'Italia centrale, quel corridoio rosso che per decenni ha compensato le debolezze a nord, minacciate dalla Lega, e a sud, logorate dai Cinque Stelle.

