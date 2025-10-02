C' è un piano triennale da 27mila assunzioni nella Sanità La priorità agli infermieri
Un piano straordinario di assunzioni nel Servizio sanitario nazionale, con al centro la figura degli infermieri. È questa la novità più rilevante che emerge dalla prossima manovra di bilancio, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. Il progetto prevede l’ingresso di circa 27mila operatori sanitari nei prossimi tre anni, con un costo complessivo a regime di circa 1,6 miliardi di euro. L’obiettivo è rispondere alla cronica carenza di personale che mette in difficoltà ospedali e servizi territoriali. La priorità assoluta riguarda gli infermieri, il cui fabbisogno stimato è di almeno 70mila unità mancanti, mentre solo una parte ridotta delle nuove assunzioni – circa 2mila – sarà riservata ai medici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
