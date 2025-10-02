C' è un piano triennale da 27mila assunzioni nella Sanità La priorità agli infermieri

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano straordinario di assunzioni nel Servizio sanitario nazionale, con al centro la figura degli infermieri. È questa la novità più rilevante che emerge dalla prossima manovra di bilancio, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. Il progetto prevede l’ingresso di circa 27mila operatori sanitari nei prossimi tre anni, con un costo complessivo a regime di circa 1,6 miliardi di euro. L’obiettivo è rispondere alla cronica carenza di personale che mette in difficoltà ospedali e servizi territoriali. La priorità assoluta riguarda gli infermieri, il cui fabbisogno stimato è di almeno 70mila unità mancanti, mentre solo una parte ridotta delle nuove assunzioni – circa 2mila – sarà riservata ai medici. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

c 232 un piano triennale da 27mila assunzioni nella sanit224 la priorit224 agli infermieri

© Ilfoglio.it - C'è un piano triennale da 27mila assunzioni nella Sanità. La priorità agli infermieri

In questa notizia si parla di: piano - triennale

Piano triennale delle opere. Disco verde dai revisori

Lavori pubblici, il piano triennale di Santarcangelo: tra sport e sicurezza opere per 15 milioni di euro

Corsa contro il tempo per l'asilo nido di Brancaccio: "Il Consiglio approvi quanto prima il piano triennale"

Comune Crotone, Piano triennale opere pubbliche da 73 milioni - Settantatre milioni di euro suddivisi nel triennio che a partire dal 2025 vedrà la realizzazione di importanti interventi in tutti i quartieri della città. Segnala ansa.it

Piano triennale. Ecco tutti i nuovi interventi - Il Comune di Siena ha modificato il programma triennale delle opere pubbliche, aggiungendo nuovi interventi e adeguando le priorità alle possibilità di spesa attuali. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: C 232 Piano Triennale