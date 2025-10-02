C' è chi entra al cimitero e ruba fiori e vasi dalle tombe

Messinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è chi va al cimitero per commettere furti e più precisamente per portare via piante, fiori e vasi dalle tombe. Succede a Castell'Umberto, così come denunciato dall'amministrazione comunale. “Per l’ennesima volta ci è stato segnalato che, all’interno del Cimitero Comunale, continuano a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

