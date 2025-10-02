C' è chi entra al cimitero e ruba fiori e vasi dalle tombe
C'è chi va al cimitero per commettere furti e più precisamente per portare via piante, fiori e vasi dalle tombe. Succede a Castell'Umberto, così come denunciato dall'amministrazione comunale. “Per l’ennesima volta ci è stato segnalato che, all’interno del Cimitero Comunale, continuano a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: entra - cimitero
“C’è un cimitero di resti umani, è pieno di scheletri”: la scoperta choc nei fondali di Lipari, poi la scoperta. Ecco cosa c’entra Christopher Nolan
?AVVISO? Ricordiamo ai clienti ed ai cittadini che domani 1 OTTOBRE 2025 entra in vigore l’orario INVERNALE di apertura e chiusura del cimitero. Gli orari sono i seguenti: 8:00/13:00 15:00/17:00 Inoltre ricordiamo che tutti i LUNEDÌ il cimitero resterà CH - facebook.com Vai su Facebook