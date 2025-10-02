Cazzo stiamo perdendo cazzo! Questo lo sfogo di De Bruyne con Conte a Milano via Dazn

Cosa avrebbe detto Kevin De Bruyne ad Antonio Conte a San Siro durante la sostituzione? «Cazzo, stiamo perdendo, cazzo! ». Lo rivela Dazn Italia nell’appunto fisso di Bordocam e lo rilancia Walfoot belgio. Il portale belga parla della esperienza napoletana del giocatore. E ne scrive così: La reazione alla sostituzione. Kevin De Bruyne è arrivato al Napoli quest’estate e ha vissuto un’esperienza davvero emozionante. Il Diavolo Rosso è partito titolare in ogni partita di campionato dall’inizio della stagione. Ha dimostrato subito la sua importanza: in cinque partite ha segnato tre gol in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

