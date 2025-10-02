Tempo di lettura: 2 minuti Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che in data 27 settembre u.s., personale della Polizia di Stato del Commissariato di Cava de Tirreni – impegnato in servizi di controllo del territorio – ha tratto in arresto un cittadino italiano classe 86, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla guida di un’autovettura, proveniente da Napoli, giunto nei pressi del casello autostradale “A3” di Cava de’ Tirreni, ha tentato di eludere un posto di controllo, dapprima celandosi dietro un autocarro e successivamente dandosi alla fuga, dopo un repentino cambio di marcia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, la Polizia arresta un uomo con oltre 4 kg di stupefacenti