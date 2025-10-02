Cau ticket privati personale Le questioni aperte della sanità
Quello emerso al Rizzoli è solo uno dei tanti problemi che sta affrontando la sanità regionale, a corto di risorse con un ’buco’ di bilancio di un miliardo, seppur ridotto a 650 milioni. Ci sono le liste d’attesa che restano una delle grandi questioni irrisolte che, da viale Aldo Moro, si cerca di ’governare’ attraverso quella che viene definita ’appropriatezza della prescrizione’ da parte dei medici di medicina generale i quali si sentono ’commissariati’ per quanto riguarda la salute dei loro pazienti, sottolineando che non esistono richieste di esami o visite specialistiche che non siano mirate, vista la conoscenza che hanno dei loro pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ticket - privati
