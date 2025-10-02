– Benedetta Scuderi, eurodeputata dei Verdi, è tra i 22 cittadini italiani bloccati dalle forze militari israeliane durante un’operazione condotta contro la Global Sumud Flotilla. L’iniziativa aveva l’obiettivo di trasportare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza e denunciare il blocco navale imposto da Israele. La nave Morgana, su cui viaggiava anche Scuderi insieme ad altri attivisti, è stata fermata in acque internazionali e presa in consegna dai militari. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Catturata da Israele": l'appello shock della deputata italiana