Catturata da Israele ecco cosa dovete fare L’appello choc della deputata italiana

Caffeinamagazine.it | 2 ott 2025

“È ora di bloccare tutto sul serio”. Con queste parole, l’eurodeputata dei Verdi, Benedetta Scuderi, ha lanciato un messaggio ai suoi follower poco prima che la nave Morgana, su cui viaggiava insieme ad altri attivisti, venisse intercettata dalle forze israeliane. La parlamentare europea è tra i 22 italiani fermati nel corso dell’operazione condotta dall’esercito di Tel Aviv contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza. L’obiettivo della spedizione era trasportare aiuti umanitari alla popolazione palestinese e denunciare il blocco navale imposto da Israele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

