Cattivi odori a Maglie Regione assente al tavolo tecnico In campo rilevatori e forze dell’ordine

Lecceprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAGLIE – Si è svolto nella giornata di ieri il nuovo tavolo tecnico richiesto da Comune di Maglie, il 16 settembre scorso, per affrontate l’annosa questione di miasmi e cattivi odori percepiti nel territorio cittadino e nei comuni dell’hinterland magliese. Incontro al quale non ha preso parte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

