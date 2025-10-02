Catania tentata rapina all’ufficio postale | 36enne arrestato
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’irruzione armata nell’ufficio postale. Un uomo di 36 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rapinare un ufficio postale nel centro cittadino. Il rapinatore, a volto scoperto e armato di coltello, ha fatto irruzione minacciando i dipendenti per farsi consegnare il denaro. La resistenza dei dipendenti. Le minacce, però, non hanno avuto effetto: i lavoratori, agendo in maniera compatta, si sono rifiutati di aprire le casse. Di fronte alla resistenza, il 36enne ha dovuto abbandonare il colpo e fuggire rapidamente tra le strade del centro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: catania - tentata
Catania, viaggiatore aggredito alla stazione: arrestato 31enne per tentata rapina
Catania, viaggiatore colpito con bottiglia e coltellino alla stazione: 31enne arrestato per tentata rapina
Tentata truffa ai danni di un 74enne a Catania: arrestato un uomo di 43 anni
Catania, eseguita dalla Polizia di stato ordinanza di custodia cautelare a carico di 16enne indagato per tentata rapina aggravata in concorso #LaTr3 - facebook.com Vai su Facebook
Tentata truffa con cessione del quinto: arrestati due catanesi http://dlvr.it/TNHFVz #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Indagato per tentata rapina fugge dalla comunità per minori dov’era collocato: arrestato 16enne - La Polizia di Stato ha condotto in un Istituto Penale per Minorenni un 16enne catanese, indagato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare, ... Segnala gazzettinonline.it
Minore finge uno svenimento a Catania per non essere arrestato, così lo hanno smascherato polizia e sanitari - Un 16enne catanese è stato condotto in Istituto Penale per Minorenni dopo la fuga dalla comunità e l'accusa di tentata rapina aggravata. Secondo virgilio.it