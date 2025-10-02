ABBONATI A DAYITALIANEWS L’irruzione armata nell’ufficio postale. Un uomo di 36 anni, originario di Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di rapinare un ufficio postale nel centro cittadino. Il rapinatore, a volto scoperto e armato di coltello, ha fatto irruzione minacciando i dipendenti per farsi consegnare il denaro. La resistenza dei dipendenti. Le minacce, però, non hanno avuto effetto: i lavoratori, agendo in maniera compatta, si sono rifiutati di aprire le casse. Di fronte alla resistenza, il 36enne ha dovuto abbandonare il colpo e fuggire rapidamente tra le strade del centro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Catania, tentata rapina all'ufficio postale: 36enne arrestato