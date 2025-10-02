ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuova veste per il polmone verde della città. Il Parco Gioeni ha riaperto le sue porte ai cittadini con un aspetto completamente rinnovato. Gli 80 mila metri quadrati di area verde offrono ora percorsi più accessibili, aree per il tempo libero e spazi pensati per il benessere di tutti. Dopo mesi di lavori di riqualificazione, il parco torna a essere un punto di riferimento per la comunità, con un occhio alla sostenibilità e alla modernità. Interventi principali e nuove piantumazioni. Grazie a un finanziamento del Ministero per la Transizione Ecologica, il parco ha beneficiato di importanti interventi: Oltre 2000 nuovi alberi, tra cui bagolaro, carrubo, albero di Giuda, gelso, lagestroemia, albizia, melia, liquidambar, schinus e prunus. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, riapre il Parco Gioeni: nuovo look, 2000 alberi e spazi verdi rinnovati – FOTO