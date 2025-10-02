Catania Democrazia Partecipata 2025 | ultimi giorni per scegliere i progetti dei cittadini

Scadenza per il voto. C'è tempo fino alle ore 23.59 di martedì 7 ottobre per esprimere la propria preferenza nell'ambito di "Democrazia Partecipata 2025", il percorso promosso dal Comune di Catania che offre ai cittadini la possibilità di incidere direttamente sulle scelte di interesse collettivo, come previsto dalla normativa regionale. Chi può votare e come partecipare. Tutti i residenti con almeno 16 anni compiuti possono votare uno dei dodici progetti finalisti. Le modalità di voto sono due: Online tramite il portale istituzionale " Catania Semplice " ( link diretto ), utilizzando le credenziali SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

