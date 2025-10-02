Catalin Listar è morto dopo 8 anni di coma | l' incidente nel 2017 il ricovero e le cure a casa Mamma Eugenia non ha mai smesso di sperare

Non ce l'ha fatta Catalin Listar, il ragazzo di 26 anni di Verderio (Lecco) che nel 2017 rimase vittima di un incidente stradale in moto: dopo oltre otto anni di coma, il giovane è. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Catalin Listar è morto dopo 8 anni di coma: l'incidente nel 2017, il ricovero e le cure a casa. «Mamma Eugenia non ha mai smesso di sperare»

