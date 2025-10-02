Castro attende il primo gol in Europa | Sarebbe speciale ma non ci penso

C’è sempre una prima volta. E nel caso di Santiago Castro, salvo impreventivabili avventi avversi che trasformerebbero il digiuno in una maledizione, prima o poi arriverà anche il suo primo gol in Europa. La risposta a chi gli chiede quanto pesi la casella ancora vuota è di quelle che farebbero felice ogni allenatore. "Segnare il primo gol in Europa? Sarebbe speciale, ma non ci penso troppo: se arriva bene, altrimenti io penso al bene della squadra". In realtà alla traversa del Villa Park che ancora trema per quell’incornata a botta sicura sul cross di Orsolini che sette giorni fa poteva regalare il pari al Bologna Santi ci pensa eccome. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castro attende il primo gol in Europa: "Sarebbe speciale, ma non ci penso"

