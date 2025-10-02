Castiglion Fiorentino celebra il patrono d’Italia San Francesco d’Assisi

Arezzo, 2 ottobre 2025 –  Castiglion Fiorentino festeggia il Patrono d’Italia, San Francesco, (Assisi ca. 1182 - ivi 1226), fondatore dei frati minori, uno dei santi più venerati della cristianità, che voleva ripercorrere la vita povera di Cristo e degli apostoli e, come loro, mettere in pratica il Vangelo amando il prossimo. Il 4 ottobre alle ore 10.00 nella Chiesa di San Francesco, si terrà la Santa Messa in onore, appunto, di San Francesco d’Assisi. La popolazione è invitata a partecipare. In festa anche la parrocchia di Castroncello. In vista delle celebrazioni per San Francesco d'Assisi, Patrono d’Italia, l'unità pastorale di Rivaio, Brolio, Castroncello e Manciano organizza per questa settimana a Castroncello una serie di appuntamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

