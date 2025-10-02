Castelnuovo Val di Cecina e Les Vans festeggiano dieci anni di gemellaggio

Gli ospiti italiani sono stati accolti calorosamente dalle famiglie francesi, che hanno aperto le loro case per rafforzare quel clima di condivisione e familiarità che da sempre contraddistingue l’iniziativa. La visita si è svolta in concomitanza con la Settimana della cultura italiana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

