Castellammare 38enne ferito da un colpo di pistola | è in pericolo di vita

Lotta tra la vita e la morte un uomo di 38 anni, di origini rumene, ferito all'addome da un colpo d'arma da fuoco. Sull'accaduto indagano i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata giunti al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo la segnalazione di un uomo gravemente ferito.

