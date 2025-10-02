Castellammare 38enne ferito da un colpo di pistola | è in pericolo di vita

Lotta tra la vita e la morte un uomo di 38 anni, di origini rumene, ferito all’addome da un colpo d’arma da fuoco. Sull’accaduto indagano i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata giunti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo la segnalazione di un uomo gravemente ferito. Castellammare, 38enne ferito . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

