Castellammare 38enne ferito da colpo di pistola all’addome | condizioni gravissime

L'uomo è stato colpito nella tarda serata di ieri, 1 ottobre. Un 38enne di origini romene lotta tra la vita e la morte dopo essere stato raggiunto da un proiettile che lo ha colpito in pieno addome. L'uomo è stato inizialmente soccorso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), per poi essere trasferito d'urgenza al Policlinico di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso dei carabinieri. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata, intervenuti dopo l'allarme lanciato dal personale sanitario.

In questa notizia si parla di: castellammare - 38enne

