Castellammare 38enne colpito da proiettile all'addome | è in pericolo di vita

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 38enne è stato ricoverato al San Leonardo, e successivamente trasferito a Napoli, per una ferita da arma da fuoco all'addome; indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Castellammare, dà fuoco alla porta dei vicini: ferita 38enne incinta. Arrestato 38enne

castellammare 38enne colpito proiettileCastellammare, gli sparano all'addome: rischia la vita trentottenne - Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabi ... Da lostrillone.tv

castellammare 38enne colpito proiettileSpari contro un 38enne, ricoverato in gravi condizioni in ospedale - Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un uomo ferito. Riporta msn.com

