Castellammare 38enne colpito da proiettile all'addome | è in pericolo di vita
Un 38enne è stato ricoverato al San Leonardo, e successivamente trasferito a Napoli, per una ferita da arma da fuoco all'addome; indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: castellammare - 38enne
Castellammare, dà fuoco alla porta dei vicini: ferita 38enne incinta. Arrestato 38enne
#ChildResQue ? ABUSI SU SETTE ALUNNI Le testimonianze dei bambini sono credibili Chiuse le indagini sullo scandalo sessuale che ha travolto la scuola Salvati di Scanzano, a Castellammare di Stabia. https://t.me/childresQueitaliachannel/34813 - X Vai su X
In manette 78enne di #Castellammare che questa notte ha dato fuoco alla porta dell’appartamento dei vicini. L’uomo, stanco dei rumori provenienti dall’altra abitazione, avrebbe cosparso la porta di liquido infiammabile e poi avrebbe innescato l’incendio. Per - facebook.com Vai su Facebook
Castellammare, gli sparano all'addome: rischia la vita trentottenne - Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabi ... Da lostrillone.tv
Spari contro un 38enne, ricoverato in gravi condizioni in ospedale - Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata sono intervenuti all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un uomo ferito. Riporta msn.com