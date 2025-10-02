Castelfiorentino vince il premio Francigena per le buone pratiche di accessibilità
CASTELFIORENTINO – Il Comune di Castelfiorentino si aggiudica il Premio Francigena Best Practice 2024 con il progetto Racconti in Cammino, che unisce inclusione, accessibilità e narrazione teatrale. La premiazione si terrà il 7 novembre a Roma, durante l’Assemblea generale dell’Associazione Europea Vie Francigene. Il progetto punta a rendere la Via Francigena accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità motorie. Fondamentale per la sua realizzazione è stata la collaborazione con Toscana Hiking Experience, associazione locale che dal 2019 utilizza Joelette, speciali carrozzine da fuoristrada trainate dagli operatori, per permettere a tutti di percorrere i sentieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
