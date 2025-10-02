La vittima, 44 anni, sposato e padre di una bambina, era stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Castel Volturno. È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il conducente dell’auto che lunedì ha investito e ucciso Marco Ioime, 44 anni, sulla Domiziana. L’uomo, sposato e padre di una bimba, stava . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Castel Volturno, travolto sulle strisce mentre va al lavoro: denunciato il pirata