Castel Volturno travolto sulle strisce mentre va al lavoro | denunciato il pirata
La vittima, 44 anni, sposato e padre di una bambina, era stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Castel Volturno. È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il conducente dell’auto che lunedì ha investito e ucciso Marco Ioime, 44 anni, sulla Domiziana. L’uomo, sposato e padre di una bimba, stava . 🔗 Leggi su 2anews.it
Travolto su strisce mentre va al lavoro, denunciato il pirata - È stato identificato e denunciato, dalla Polizia di Stato, il conducente dell'auto responsabile dell'investimento mortale del 44enne Marco Ioime, avvenuto a Castel Volturno (Caserta) nella giornata di ... Come scrive ansa.it
Castel Volturno, investito sulle strisce: identificato automobilista che ha ucciso Marco Ioime - Un uomo è stato identificato e rintracciato dalla Polizia di Stato come responsabile dell’investimento costato la vita a Marco ... Scrive pupia.tv