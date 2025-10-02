Cassino World Vegan Day | Aperivegan e Musica Live con Reveg
Sabato 1° Novembre alle 18:45 presso il Palazzo della Cultura di Cassino in occasione del World Vegan Day, si terrà un appuntamento speciale: l'Aperivegan con Reveg live music!Un evento per celebrare la cultura vegana con musica dal vivo e un ricco aperitivo. Per chi aderisce, sarà riservato un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: cassino - world
World Vegan Day, festa il primo novembre - Si celebra il primo novembre il World Vegan Day, giornata internazionale di sensibilizzazione sullo stile di vita. Da ansa.it
World Vegan Day, la festa del 1 novembre - Si celebra domani, 1 novembre, il World Vegan Day, una giornata mondiale di sensibilizzazione per orientare gli onnivori su un’alimentazione più salutare e meno impattante. Riporta ilmanifesto.it