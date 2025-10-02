Cassano Irpino torna la Sagra della Castagna

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno irpino: la Sagra della Castagna di Cassano Irpino, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. Il suggestivo borgo in provincia di Avellino si prepara ad accogliere visitatori da tutta la regione per un fine settimana all’insegna dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

