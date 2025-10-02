Cassano Irpino torna la Sagra della Castagna
Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno irpino: la Sagra della Castagna di Cassano Irpino, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025. Il suggestivo borgo in provincia di Avellino si prepara ad accogliere visitatori da tutta la regione per un fine settimana all’insegna dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: cassano - irpino
Sant’Angelo dei Lombardi: sospensione idrica per guasto alla condotta di Cassano Irpino
Cassano Irpino, domani incontro con il deputato Francesco Emilio Borrelli
Cassano Irpino, una sera di dialogo sulla legalità con Francesco Emilio Borrelli
Ferrovie: L'Irpinia Express fa tappa a Cassano Irpino; un viaggio nel cuore del Medioevo - X Vai su X
Open Day CNSAS – Cassano Irpino Vi aspettiamo sabato 25 ottobre presso la sede di Cassano Irpino per conoscere da vicino il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e le sue attività. Per maggiori info, contattare: 3471344719 - facebook.com Vai su Facebook