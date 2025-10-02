Cassa HERO SBC e Mercato verso il Team 2 CORNERSTONES – Analisi VIDEO di John Futuniverse

Dopo la gigantesca cassa generata dalla SBC HERO, l’attenzione della community di EA Sports FC 26 si sposta tutta sul Team 2 delle CORNERSTONES. Come cambierà il mercato dopo questo boom iniziale? Quali sono le migliori occasioni di investimento da non lasciarsi scappare? Nel nuovo video, John Futuniverse analizza con precisione i movimenti più recenti e anticipa le possibili tendenze in arrivo. Dalle fluttuazioni delle carte più ambite alle strategie per chi vuole guadagnare crediti, l’episodio offre una panoramica chiara e immediata per chiunque giochi con un occhio attento al mercato FUT. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Cassa HERO SBC e Mercato verso il Team 2 CORNERSTONES – Analisi VIDEO di John Futuniverse

In questa notizia si parla di: cassa - hero

