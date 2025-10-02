Caso scommesse accordo con la Procura | stagione finita

Calciomercato.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il patteggiamento per il caso scommesse: la Procura squalifica il giocatore per 8 mesi. La sentenza ufficiale Una nuovo caso sulle scommesse nel mondo dello sport getta delle ombre inquietanti sul calcio italiano.   Procura Federale (LaPresse) – calciomercato.it Ci riferiamo al fascicolo inerente a Giuseppe Sibilli, attaccante del Bari sul quale la Procura Federale da alcuni mesi ha posto l’attenzione per delle giocate su piattaforme di scommesse legali. I fatti risalgono alla stagione 20232024 quando Sibilli indossava sempre la maglia del Bari, con il giocatore che comunque non avrebbe scommesso sulla propria squadra di appartenenza come si apprende dalle indagini degli inquirenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

caso scommesse accordo con la procura stagione finita

© Calciomercato.it - Caso scommesse, accordo con la Procura: stagione finita

In questa notizia si parla di: caso - scommesse

Okoye squalificato 2 mesi per il caso scommesse: la sospensione partirà dalla prima partita ufficiale

Caso scommesse, il portiere dell’Udinese Okoye squalificato per due mesi

Ex Milan, Paquetà scagionato per il caso scommesse? L’indiscrezione

caso scommesse accordo procuraCaso scommesse, accordo con la Procura: stagione finita - Arriva il patteggiamento e la squalifica sul nuovo caso scommesse: 8 mesi di stop e stagione terminata in anticipo ... Scrive calciomercato.it

caso scommesse accordo procuraBari, caso scommesse illegali: Sibilli squalificato per 8 mesi - Questa la sanzione inflitta dalla Procura Generale della FIGC a Giuseppe Sibilli, calciatore del Bari. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Scommesse Accordo Procura